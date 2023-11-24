محافظ جنوب سيناء يشهد حفل ختام مسابقة حفظة القران الكريم

شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، حفل ختام مسابقة القرآن الكريم.

و شارك في توزيع الجوائز وشهادات التقدير علي حفظة القران الكريم من أبناء المحافظة، ضمن مسابقة حفظ القران الكريم التي اقيمت تحت رعاية محافظ جنوب سيناء، ونظمها المصرف المتحد، بقاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ.

حضر حفل تسليم الجوائز اشرف القاضي الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد العضو المنتدب، و جيهان ابو حسين نائب مدير عام رئيس قطاع إيثار للمسئولية المجتمعية والاستدامة رئيس لجنة مسابقة القرآن الكريم بالمصرف المتحد، وممثلي الأزهر الشريف والاوقاف، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ومديرة مديرية التضامن الاجتماعي، والفائزين في المسابقة وأولياء الأمور.

وشارك المحافظ خلال الاحتفالية في توزيع الجوائز المالية وشهادات التقدير علي الفائزين، وايضا تكريم القائمين علي المسابقة من ممثلي الأزهر الشريف والأوقاف.

وفي كلمته التي ألقاها المحافظ في هذه المناسبة هنأ فيها جميع الفائزين في المسابقة من حفظة القران الكريم و هنا ايضا الاباء والامهات لهؤلاء الفائزين ووجه الشكر والتقدير لقيادات المصرف المتحد لدعمهم وتنظيمهم هذه المسابقة السنوية ونصح المحافظ أبنائه من حفظة القران الكريم وأولياء أمورهم بالاستمرار في متابعة حفظ القران الكريم بالاضافة لعمل بخلق القرآن أسوة بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

يشار الي انه تم اجراء الاختبارات بالمدن والتجمعات البدوية الطور، راس سدر، ابوزنيمة، ابورديس، شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، وتجمعات " الحسوة، الجوفة، الطرفة، الاسباعية، بسانت كاترين، ووصلت الجوائز ل 2000 جنيه لكل فائز.

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