د. وجدي زين الدين ينعى الزميل حسن المنياوي رئيس قسم دنيا ودين ببوابة الوفد

الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية والأستاذ مجدي حلمي مدير التحرير والمشرف العام على بوابة الوفد الإلكترونية ومديرو التحرير وجميع الزملاء بالجريدة والبوابة ينعون ابنهم الزميل حسن المنياوي رئيس قسم دنيا ودين ببوابة الوفد الإلكترونية، إثر وفاته ظهر اليوم الجمعة في حادث سير أليم أثناء توجهه إلى العمل.

داعين المولى سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمنا وأهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

