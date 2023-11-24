ضبط سائق بحيازة براميل سولار مجهولة المصدر بالأقصر

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر من ضبط (سائق – له معلومات جنائية) حال قيادته سيارة نقل بدائرة مركز شرطة طيبة محمل عليها (9 براميل سولار "بإجمالى 1800 لتر سولار") بدون أوراق تدل على مصدرها.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء.

وفي سياق منفصل، تمكن رجال الأمن بوزارة الداخلية من ضبط عصابتين للاستيلاء على بيانات الدفع الإلكتروني من المواطنين، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى بمحافظة المنيا وتبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة) ، وعثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والإحتيال على النحو المشار إليه ، بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، كما إعترف بإرتكابه (8) وقائع أخرى بذات الأسلوب.