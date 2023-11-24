وفد من كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك بجامعة أسوان في زيارة لمينائي سفاجا والغردقة

استقبلت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر اليوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2023 وفدا من أساتذة وطلاب كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك بجامعة أسوان برئاسة الدكتور صلاح الدين فكرى عميد الكلية، الدكتور خالد يوسف وكيل الكلية والدكتورة علا عبدالهادى وذلك لزيارة مينائى سفاجا والغردقة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتنظيم زيارات للشباب للتعرف على المشروعات القومية الجارية ورفع الوعى عن جهود الدولة المبذولة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمى.



واستمع الطلاب لشرح تفصيلى عن أعمال تطوير المينائين والمشروعات الجارى تنفيذها والمشروعات المستقبلية المطروحة للمستثمرين ثم قاموا بجولة ميدانية بالمينائين برفقة مديرى الموانى لتفقدهم على الطبيعة.

وأبدى الطلاب إعجابهم بما استفادوا به من معلومات وخبرات المتخصصين العملية على أرض الواقع والتى تساعدهم فى الدراسة العملية فى مجال البحار وتعتبر دعم لطلبة الجامعة لتطوير المكتسبات العلمية والعملية من خلال ربط المناهج الدراسية والتطبيق العملي لها على أرض الواقع.



وأكد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة الهيئة استعداد الهيئة للتعاون مع كل المؤسسات التعليمية والجامعات المصرية بما يحقق الهدف الرئيسي وهو تخريج كوادر بشرية على مستوى علمى وتدريب فى مجال علوم البحار والنقل البحرى وتطبيقاتها فى مجال الملاحة البحرية.