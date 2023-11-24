القبض على مُتهمين بالإتجار في المُخدرات

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية") تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة مُتخذان من دائرة قسم شرطة الحمام بمديرية أمن #مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة القسم، وبحوزتهما (عدد 210 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والدراجة النارية المشار إليها فى النقل والترويج لنشاطهما الإجرامى.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,470,000 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوالالمدنية قيام (4 أشخاص - لـ3 منهم معلومات جنائية).. بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى النصب على المواطنين الراغبين فـى العمل فى مجال التمريض.

وذلك طريق إنشاء أكاديميتين وهميتين "بدون ترخيص" أو إعتماد من الجهات المعنية المختصة كائنتان بدائرتى (مركز شرطة دمنهور بالبحيرة - قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) يمنح من خلالهما شهادات "مزورة" للإستفادة منها فى تغيير المهنة ببطاقات الرقم القومى والحصول على فرص عمل مقابل تحصيل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر داخل مقرى الأكاديميتين ومحل إقامة إثنين منهم على (6 أكلاشيه خاصين بالأكاديميتين - الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطهما - عدد من أصول الشهادات والمستندات مزورة ومعدة للتزوير - أصول وصور ضوئية من مصدرات خاصة بإحدى الجهات الحكومية - عدد من العملات الورقية يُشتبه بأن تكون "مُقلدة " - 2 كارنيه منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية "مزورين")، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.