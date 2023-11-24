ارتفاع سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة في مصر

سعر الذهب.. شهد سعر الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة في محال الصاغة المصرية، ارتفاعًا بنحو 5 جنيهات للجرام، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 2745 جنيها للجرام.

كان سعر جرام الذهب هبط في بداية التعاملات 5 جنيهات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات بنفس القيمة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية، خلال فترة منتصف اليوم الجمعة، في محال الصاغة ، حيث تراجع سعر المعدن الاصفر، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات بصورة لحظية، التي يترقبها المواطن بشكل يومي عن أسعار الذهب ومختلف السلع، للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ علىساحة المشغولات الذهبية، وجاءت الاسعار على النحو الأتي:

أسعار الذهب اليوم الجمعة بمنتصف التعاملات

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1830 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2353 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2745 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3137 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 21960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1996 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الجمعة، بزيادة 3.2 دولار بنسبة 0.16% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.