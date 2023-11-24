حصاد أنشطة وزارة التربية والتعليم خلال هذا الأسبوع

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (السبت ١٨ نوفمبر– الخميس ٢٣ نوفمبر) ويتضمن ما يلي:

افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسى بقرية شرويدة، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار جهود الوزارة في تقديم تعليم جيد لأبنائها الطلاب في المحافظة، وإنشاء مدارس جديدة تساهم في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول.

وأكد وزير التربية والتعليم أن افتتاح مدارس جديدة يعكس التزام الوزارة بتوفير تعليم عالي الجودة وبيئة تعلم محفزة للطلاب، بما يساهم في تحقيق النجاح والتفوق الأكاديمي للطلاب.

وزير التربية والتعليم يتفقد الدراسة في الشرقية

وعقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعًا بقيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية، بديوان المحافظة؛ للوقوف على الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسي، وتنفيذ المهام والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، وممارسة الحقوق والمواطنة، حيث أن المواطنة والولاء والانتماء هي أهداف تربوية، مشيرًا إلى أنه سيتم غدا إطلاق برنامج "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب" والذي يستهدف مديرى المدارس، والمعلمين والاخصائيين الاجتماعيين، ورؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، ويتضمن التوعية بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة، وممارسة الحقوق، فضلًا عن تنفيذ المتدربين خطة تنفيذية لتطبيق ما تم التدريب عليه.

وتابع وزير التربية والتعليم أن الوزارة استعانت بالمدرسين الأكفاء المعروفين على مستوى الجمهورية؛ لشرح الدروس والمناهج التعليمية على القنوات والمنصات التعليمية، وإتاحة هذه الدروس على قنوات "مدرستنا" ومنصات البث المباشر، موجهًا أيضا بأقصى درجات الاستفادة من فترات المشاهدة لقنوات "مدرستنا" بالمدارس.

واطمأن وزير التربية والتعليم ادة الإعدادية، حيث تعقد في المحافظة بالنظام المعتاد كالعام الماضي وليس بنظام البوكليت، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بانتظام سير الامتحانات ومنع الغش.

ومن جهته، رحب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالدكتور رضا حجازي، مشيدًا بجهود وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازى، لتطوير والارتقاء بمنظومة التعليم، ومتابعته المستمرة على مدى العام الدراسى لكل المحافظات، وتذليل أي عقبات من أجل الخروج بعام دراسى منضبط ومتميز، وتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

وزير التربية والتعليم تطلق برنامج تفعيل دور المدرسة

أطلق الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، البرنامج التدريبي حول "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي" والذي يتم تنفيذه على مستوى الجمهورية لمدة ٣ أيام، ابتداءً من اليوم الأحد وحتى ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣.

ويتضمن اليوم الأول التدريب حول "الوعي والمواطنة"، أما اليوم الثاني يركز على "التربية الإيجابية"، كما يتضمن اليوم الثالث للبرنامج التدريبي "خطة عمل Action Plan‏".

ويتم التدريب في قاعات التدريب بالمديريات والإدارات التعليمية، ومراكز التدريب الرئيسية، ويتم تقييم التدريب عن طريق اختبارات مواقف حياتية (قبلي وبعدي)، ومشروع أدائي ختامي، ومقياس الانتماء الوطني.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يتم دون تحمل وزارة التربية والتعليم أي أعباء مالية وتم إعداد الحقيبة التدريبية بمعرفة الادارة العامة لشئون القيادات التربوية.

وزير التربية والتعليم يفتتح البطولة العربية المدرسية

افتتح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فعاليات البطولة العربية المدرسية للعام ۲۰۲۳ لكرة القدم (بنين-بنات)، والتي ينظمها الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري في كرة القدم والسباحة، بنادى اتحاد الشرطة الرياضى.

وتأتى البطولة تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بمشاركة فرق من (١١) دول عربية وهي جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ولبنان، والمملكة المغربية، والجزائر، وليبيا، والعراق، وسلطنة عمان بالإضافة إلى دولة فلسطين.

وزير التربية والتعليم يترأس اجتماع صندوق دعم المشروعات التعليمية

ترأس الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية، لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، وكذلك متابعة موقف المشروعات التى يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة من المديريات، والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور رضا حجازي على أهمية دور صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية فى إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة استغلال الموازنة المتاحة من خلال الصندوق في تطوير العملية التعليمية التي تواجه العديد من التحديات وتحتاج إلى حلول غير تقليدية في مواجهتها.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمد سامى مدير صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، عرضا، بشأن الانتهاء من إعداد الحساب الختامي للصندوق للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٢، مشيرا إلى أنه من أهداف الصندوق زيادة الدعم المقدم للمشروعات التعليمية.



شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في ندوة بعنوان “دوري ريادة الأعمال” التي تعقد على هامش معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا “Cairo ICT” لعام ٢٠٢٣ ،والمنعقد خلال الفترة من ١٩ نوفمبر إلى ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣.

وتضمنت الندوة حلقة نقاشية شارك فيها الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد فتحى مدير مشروع دورى ريادة الاعمال، ومحمد نجاتي رائد أعمال ومستثمر فى قطاع التكنولوجية، والطالبة ملك وائل بمدرسة السويس الحديثة، والطالب يوسف سمير مؤسس شركة (Tap Tag)، حيث تناولت استعراض "مشروع دورى ريادة الأعمال " المزمع إطلاقه بعد اعتماده من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يستهدف اكتشاف المشروعات الرائدة للطلاب في ريادة الأعمال على مستوى الجمهورية وتبنيها والاستثمار في قدراتهم.

ومن المقرر إطلاق موقع إلكتروني لمشروع دورى ريادة الأعمال والذي يتيح مشاركة جميع مدارس مصر في هذا الحدث، ومشاركة الطلاب فى تقديم أفكارهم وإبداعاتهم.

كما تم التأكيد خلال الندوة على أن هؤلاء الطلاب سيصبحون محرك الاقتصاد في المستقبل، وهو ما يتطلب أهمية دعم هؤلاء الطلاب الناجحين لضمان استمرارهم.

وزير التربية والتعليم يعقد ندوة "تطبيق 5 second"

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الندوة الثانية بعنوان "تطبيق 5 second" التى تم عقدها على هامش مشاركة الوزارة في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا “Cairo ICT” لعام ٢٠٢٣ ،والمنعقد خلال الفترة من ١٩ نوفمبر إلى ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣

ويحتوى "تطبيق 5 second" ، الذي تطلقه الوزارة للمرة الأولى، علي ألعاب تربوية تفاعلية تساعد الأطفال والطلاب علي اتخاذ القرارات السليمة وذلك من خلال المواقف الحياتية المختلفة بما يساهم في تربيتهم تربية إيجابية .

وتضمنت الندوة حلقة نقاشية، شارك فيها كل من السفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس إدارة أمناء فاهم للدعم النفسى، والدكتور عبد الناصر عمر العضو المنتدب لمستشفى المشفى للدعم النفسى، والمخرجة ساندرا نشأت، ومحمد هانى خبير المحتوى، وأدارها الإعلامى خيرى رمضان.

وتم خلال الندوة عرض فيلم مصور تحت اسم "يوم الجمعة" والتى صورت أحداثه داخل المدرسة ويتناول معالجة إحدى المشكلات النفسية التى يمر بها الطلاب، ومعرفه أسباب هذه المشكلة من خلال متابعة المعلم للطالب داخل الفصل، والاهتمام بالحالة النفسية له، وصولا لحل المشكلة.

