"عادل حسن" يُعلن تسليم الكأس لأحسن فصل دراسي كل أسبوع

أكد الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن طبيعة العمل داخل الجامعات الأهلية وفقاً للتوجه الذي أنشأت لتنفيذه- تقوم على الدراسة من خلال فرق العمل.

وتماشياً مع تلك الرؤى - قدمت كلية الطب بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية فكرة جديدة لتحفيز طلاب الفرقة الأولى، حيث تم تغيير فكرة مهام التشريح المطلوبة من الطلاب في البورتفوليو، من الصورة التقليدية إلى صورة مهام جماعية لكل فصل دراسي، تتمثل في عمل تصميم art of anatomy، ويتم تقييم التصميمات وأختيار أفضلها ليحصل على كأس Best class award.

هذا وقد قامت الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بتسليم الكأس للفصل الفائز هذا الأسبوع.

تقام المسابقة بإشراف الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب.

وبمتابعة الدكتورة رانيا مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة إيمان كليب منسق برنامج الطب بالجامعة الأهلية.

كما قدم الدكتور عادل حسن الشكر للدكتورة منى حسن رئيس قسم التشريح بالكلية على فكرتها المبتكرة، مؤكداً أن هذه الأفكار الابتكارية تنمي المهارات التي يمكن أن يكتسبها الطالب بمرور الوقت،

فهي الطريقة الأمثل لتثبت المعلومات في الذهن بطريقة أبسط وأسهل، لافتاً إلى أن استخدام وسائل متنوعة تستخدم أكثر من حاسة تحفز أجزاء أكثر من المخ، وبالتالي يسهل فهم المعلومات وسرعة استرجاعها.