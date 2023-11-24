سقوط تاجر هيروين وآيس خلال حملة أمنية بالفيوم

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن الفيوم حملات أمنية مكبرة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وحققت الحملات النتائج الإيجابية التالية: ضبط (عاطل- له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الفيوم.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام -كمية من مخدرى "الآيس،الهيروين"- بندقية خرطوش– طبنجة –فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – ميزان حساس).

وفي سياق منفصل تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهمة بالاستيلاء على أموال ضحياها وتوظيفها لتحقيق أرباح بالإسكندرية.



وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وبيان ما إذا كان هناك وقائع مماثلة من عدمه.

وكلفت باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة وتفاصيل ملابستها.



وكانت قد تمكنت وزارة الداخلية بقطاع مباحث الأموال العامة،من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح بالإسكندرية.

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (4 مواطنين - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بتضررهم من (إحدى السيدات، مقيمة بالإسكندرية) لقيامها بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الدواجن وتسمين المواشي مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنها من الاستيلاء على مبلغ (3,310,000 مليون جنيه) مـن المبلغين وتوقفت عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.



كما أكدت التحريات أن المتهمة محبوسة على ذمة إحدى القضايا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وفي واقعة آخرى قررت النيابة العامة حبس متهم مالك مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة بطباعة العديد من الكتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة بطباعة العديد من الكتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (المدير المسئول) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (45000 نسخة من الكتب بدون تصريح بالمخالفة للقانون) وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .