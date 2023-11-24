الإسماعيلي يبدأ استعدادته لموقعة بيراميدز في الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى تحت قيادة إيهاب جلال اليوم الجمعة مرانه الأول استعدادًا لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري الممتاز

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ومن المقرر أن يشهد مران الدروايش اليوم مشاكرة التوجولى ياو أنور في التدريبات الجماعية وذلك عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده أمام السودان والسنغال في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلى نظيره بيراميدز مساء الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

وتقام مباراة الإسماعيلي وبيراميدزفي تمام الساعة الرابعة عشرًا بتوقيت القاهرة ،فيما تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط ، جمعهم من 6 مباريات حقق الفوز في لقاءوحيد وتعادل في مثله خسر في 4 مواجهات .