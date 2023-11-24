ضبط سائق بحوزته 9 براميل سولار لبيعهم بالسوق السوداء

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر من ضبط (سائق - له معلومات جنائية) حال قيادته سيارة نقل بدائرة مركز شرطة طيبة محمل عليها ( 9 براميل سولار "بإجمالى 1800 لتر سولار") بدون أوراق تدل على مصدرها.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أمرت جهات التحقيق بحبس متهمة بالنصب على المواطنين بحجة استغلال أموالهم في تجارة الدواجن وتسمين المواشي مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم.

وتباشر النيابة العامة التحقيق مع متهمة بالاستيلاء على أموال ضحياها وتوظيفها لتحقيق أرباح بالإسكندرية.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وبيان ما إذا كان هناك وقائع مماثلة من عدمه.

وكلفت باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة وتفاصيل ملابستها.



وكانت قد تمكنت وزارة الداخلية بقطاع مباحث الأموال العامة،من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح بالإسكندرية.

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (4 مواطنين - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بتضررهم من (إحدى السيدات، مقيمة بالإسكندرية) لقيامها بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الدواجن وتسمين المواشي مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنها من الاستيلاء على مبلغ (3,310,000 مليون جنيه) مـن المبلغين وتوقفت عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها، كما أكدت التحريات أن المذكورة محبوسة على ذمة إحدى القضايا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.