الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

وصول رئيس دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة استعدادًا لافتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح

رئيس دائرة الثقافة
رئيس دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة

وصل منذ قليل، أحمد أبو رحيمة، رئيس دائرة الثقافة والإعلام بإمارة الشارقة، إلى مدينة شرم الشيخ، وكان باستقباله الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، استعدادًا لحضور حفل الافتتاح غدٍ السبت.

 

 مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

وتنطلق في الثامنة مساء غد، السبت، الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، ويقام بقصر ثقافة شرم الشيخ تستمر فعالياته حتى يوم ٣٠ نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يقدم حفل الافتتاح الفنان محسن منصور والفنانة مريم الصياح من تونس، ويقدم الحفل بثلاث لغات هم العربية والإنجليزية والإيطالية، كما سيقدم افتتاحية موسيقية بعنوان " ملحمة الحياة" من ألحان أحمد الموجي ، وإشراف فني نادر عباسي ، وتنطلق الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي تحت شعار " المسرح من أجل الإنسانية "، وإخراج مراسم الافتتاح لمحمد هشام وإعداد وصياغة عز الدين حافظ وترجمة حنان عز الدين ، ويشارك ضمن فعاليات الدورة الثامنة 17عرضا مسرحيا  تتضمن 8 عروض تعرض لأول مرة .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 25 نوفمبر وحتى ٣٠ نوفمبر وتحمل اسم الدورة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادرعباسي ، ويديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

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