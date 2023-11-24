المصري يواجه تليفونات بني سويف ودياً.. اليوم

يخوض فريق المصري البورسعيدي مباراة ودية عصر اليوم أمام تليفونات بني سويف إستعداداً لإستئناف بطولة الدوري الممتاز.

تأتي تلك المباراة ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة السابعة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق انبي والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الجمعة الموافق الأول من ديسمبر المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

وكان المصري قد حقق الفوز في مباراته الودية أمام فاركو والتي أقيمت أول أمس الأربعاء بثلاثية دون رد.

وسجل أهداف المصري في شباك فاركو كلا مكن جيلاس قناوي ومحمد الشامي وإسلام عطية.

ويحتل فريق المصري المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط.