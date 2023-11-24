تحقيقات موسعه بشان القاء طالب كلية الاداب بالاسكندرية من الطابق الخامس

تحقق نيابة الاسكندرية فى واقعة سقوط احد طلاب الدمج بكلية الاداب قام بالقاء نفسه من الطابق الخامس أثناء امتحان الميدتيرم فى مادة علم النفس، لطلاب الفرقة الثانية بقسم الاجتماع، ليصيب طالبا آخر أثناء سقوطه عليه تصادف وجوده فى ممر فاصل بين المبنيين بين الطابقين الخامس والثالث. تم نقل الطالبان على الفور للمستشفى لتلقى العلاج .

تبين أثناء أداء امتحان الميدتيرم فى مادة (علم النفس) المقررة للفرقة الثانية قسم اجتماع، باللجنة الكائنة بالدور الخامس بالمبنى البحرى بكلية الاداب، فى جامعة الإسكندرية، فوجئ الطلاب الممتحنون بقيام الطالب، محمد ممدوح حسن، (طالب دمج)، وكان فى حالة هياج، بالاندفاع بقوة تجاه شباك قاعة الامتحان وقام بإلقاء نفسه، إلا أنه سقط على الطالب كريم عبدالرحمن عبدالعزيز، بالفرقة الأولى، قسم مسرح، فى كلية الاداب، والذى كان متواجدا بسطح الممر الفاصل بين المبنى القبلى والمبنى البحرى، والذى يربط بين المبنيين بالدور الثالث، بما يعنى أن الطالب الذى قام بإلقاء نفسه سقط من 2 دور فقط تلك المسافة ما بين الدور الخامس والدور الثالث.

وقال الدكتور هانى خميس، عميد الكلية، إنه قام بالانتقال على الفور ورفقته العميد عبدالله كريم، رئيس قطاع المجمع، والعقيد ايمن الصاوى مدير امن كلية الاداب، إلى مكان البلاغ على الفور للاطمئنان على الطالبين المصابين، وتبين وجود إصابات بالطالبين، تضمّنت الطالب الأول (طالب الدمج)، الذى قام بإلقاء نفسه، يعانى كدمات بسيطة، والطالب الثانى يعانى إ إصابات بالظهر والقدمين نتيجة ارتطامه على ظهره بالأرض عقب وقوع طالب الدمج عليه.