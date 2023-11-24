الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رئيس وزراء إسبانيا: مصر كان لها دورًا محوريًا في توصيل المساعدات للفلسطينيين

بيدرو سانشيز رئيس
بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا

قال بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، إنه يوجد أكثر من مليوني شخص في غزة يواجهون ويلات الحرب، مؤكدًا أنه لابد من إنهاء هذه الكارثة الإنسانية.

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هدوء حذر يسود جنوب لبنان مع بدء سريان هدنة غزة

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السيسي يشكر رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا بسبب موقفهما تجاه الأوضاع في غزة

 الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأضاف “ألكسندر” خلال كلمته فى مؤتمر صحفى مشترك مع بحضور الرئيس السيسي، ورئيسى وزراء بلجيكا اليوم الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان وراء الهدنة الإنسانية في غزة ووقف إطلاق النار.

 الحرب القائمة في غزة

وتابع: “أود أن أشكر مصر على الدور الأساسي الذي تقوم به في ظل الحرب القائمة في غزة والدور المصري كان محوريًا في توصيل المساعدات للفلسطينيين وإجلاء مزدوجي الجنسية”.


 

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