رئيس وزراء إسبانيا: مصر كان لها دورًا محوريًا في توصيل المساعدات للفلسطينيين

قال بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، إنه يوجد أكثر من مليوني شخص في غزة يواجهون ويلات الحرب، مؤكدًا أنه لابد من إنهاء هذه الكارثة الإنسانية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأضاف “ألكسندر” خلال كلمته فى مؤتمر صحفى مشترك مع بحضور الرئيس السيسي، ورئيسى وزراء بلجيكا اليوم الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان وراء الهدنة الإنسانية في غزة ووقف إطلاق النار.

الحرب القائمة في غزة

وتابع: “أود أن أشكر مصر على الدور الأساسي الذي تقوم به في ظل الحرب القائمة في غزة والدور المصري كان محوريًا في توصيل المساعدات للفلسطينيين وإجلاء مزدوجي الجنسية”.



