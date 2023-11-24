رئيس وزراء بلجيكا يطالب إسرائيل بفتح معابر أخرى لإدخال المساعدات لغزة (شاهد)

قال ألكسندر دي كرو رئيس وزراء بلجيكا، إن وقف إطلاق النار المؤقت أمر مستحسن، ولكن وقف إطلاق النار الدائم هو الهدف النهائي ولكن هذه خطوة أولية.

يجب على إسرائيل أن تفتح معابر أخرى

وأضاف “ألكسندر” خلال كلمته فى مؤتمر صحفى مشترك مع بحضور الرئيس السيسي، ورئيسى وزراء إسبانيا، اليوم الجمعة، أن هناك حاجة المزيد من المساعدة الإنسانية ولا بد من أن يكون هناك المزيد من الدخول للمواد المنقذة للحياة والامدادات المنقذة ونحن بحاجه الى المزيد الى الدعم لغزة مما يعني أن إسرائيلية بجب أن تفتح معابر أخري ولاي يقتصر المعبر على الأراضي المصرية فاليوم لدينا معبر واحد وهذا ليس كافيا.

نحترم القانون الإنساني الدولى

وواصل: "اليوم نحترم القانون الإنساني الدولى في حين ان إجراء عملية عسكرية هي مسئولية إسرائيل، وعلينا ان نتجنب اي خسائر بشرية من الابرياء في غزة".