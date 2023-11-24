رئيس وزراء بلجيكا: مصر لعبت دورًا محوريًا في وقف إطلاق النار بغزة

قال ألكسندر دي كرو رئيس وزراء بلجيكا، إن مصر لعبت دورًا محوريًا للغاية في وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أنه من المهم توفير سلام وآمان الأشخاص على مدار اكثر من 6 أسابيع.

مساعدة مصر لبلجيكا وإخراج المحتجزين

وتابع “ ألكسندر” خلال كلمته فى مؤتمر صحفى مشترك بحضور الرئيس السيسي، ورئيس وزراء إسبانيا، اليوم الجمعة: "كنتم مساندون لهذا الأمر وأننا نقدر المساعدات التى قدمتوها لنا وهذه هي احد أهداف زياراتي لمصر ودورها المساعد على مدي الاسابيع الماضية".

إطلاق سراح المزيد

وواصل: “انهم كانوا يتحدثون عن وقف اطلاق النار واليوم واخيرا قد تحقق هذا اخيرا فالنجعل هذا ينفذ اليوم على مدار الأيام القادمة ما يقرب من ١٣ من الرهائن سيطلق سراحهم اليون وهذه اخبار سارة ولكننا بحاجه الى إطلاق سراح المزيد”.