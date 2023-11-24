السيسي: لم نعطل خروج الرهائن والأمر كان مرتبط بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن معبر رفح لن يغلق ولم يغلق لدخول المساعدات والرهائن والأسري والجنسيات التي عملنا على خروجها من قطاع غزة.

وأضاف “السيسي” خلال كلمته فى المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيسي الوزراء الأسباني والبلجيكي، اليوم الجمعة، أن مصر لم تعطل خروج الرهائن والأمر كان متربط بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي.

75 % من المساعدات التي قدمت لقطاع غزة

وذكر الرئيس، أن مصر قدمت حوالي 70 أو 75% المساعدات التي تم تقديمها لقطاع غزة، منوهًا إلى أن المواطنين في قطاع غزة يعانون من نقص المياه والأغذية والأدوية.

الظروف الاقتصادية الصعبة

وشدد السيسي، على أن مصر قدمت الكثير من المساعدات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.