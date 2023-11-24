قصور الثقافة تختتم البرنامج التدريبي "الاستراتيجية والأمن القومي"

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، البرنامج التثقيفي "الاستراتيجية والأمن القومي"، والذي نظمته الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، وذلك للمجموعة التاسعة عشرة من العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا من خلال كلية الدفاع الوطني.

أكدت رئيس الإدارة المركزية أهمية البرنامج في إمداد المتدربين بالمعلومات كافة التي تؤهلهم لمواكبة التطورات المتلاحقة، مشددة على أهمية الأمن القومي بمفاهيمه المتنوعة في بناء الوعي المجتمعي، والذي يعد ضرورة حتمية في سبيل التأكيد على قيمة الهوية الوطنية المصرية وغرس قيم الانتماء للوطن ونبذ العنف والتطرف.

وشهدت فعاليات فعاليات اليوم الأخير من البرنامج محاضرة للواء أركان حرب هشام السماحي متناولا الاستراتيجية القومية وعلاقتها بالأمن القومي وموضحا معنى الاستراتيجية كونها مصطلح عسكري يقصد به علم التخطيط أو اختيار أنسب الوسائل لتحقيق الهدف على المدى البعيد، متناولا أهم مبادئ الاستراتيجية القومية والعلاقة بينها وبين الأمن القومي والمصلحة القومية.

فيما أكد اللواء أركان حرب سمير بدوي في آخر محاضرات البرنامج أن مصر تعتمد بشكل كبير على نهر النيل حيث يعد المصدر الوحيد للمياه العذبة لديها. وأنه قضية أمن قومي وأن مجرى النهر يبدأ من دول حوض النيل، ويعد السد العالي أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في مصر ويساهم في التحكم في تدفق المياه وتوليد الكهرباء، ومصر تعمل على تعزيز المصالح المشتركة مع دول حوض النيل.