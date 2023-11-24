الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بث مباشر .. مؤتمر صحفي مشترك للسيسي ورئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية بث مباشر لمؤتمر صحفي مشترك للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا.

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دخول 200 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

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السيسي يبحث اليوم مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا تطورات الأوضاع في غزة

الفصائل الفلسطينية

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

طوفان الأقصى

كانت مصر وقطر كثفتا جهودهما لإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة، بعد الحرب التي اندلعت يوم السابع من أكتوبر الماضي، والتي يشنها جيش الاحتلال على القطاع تحت مسمى السيوف الحديدية، وذلك ردا على العملية التي نفذتها فصائل المقاومة وحملت عنوان طوفان الأقصى.

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