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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة كولن وبايرن ميونخ في الدوري الألماني.. والقنوات الناقلة

مباراة كولن وبايرن
مباراة كولن وبايرن ميونخ

يحل فريق بايرن ميونخ ضيفاً ثقيلاً مساء اليوم الجمعة على كولن في المواجهة الكلاسيكية المرتقبة ضمن منافسات الجولة 12 لبطولة الدوري الألماني “بوندزليجا”.

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ويسعى بايرن ميونخ بقيادة مديره الفني توماس توخيل للعودة بنقاط المباراة الثلاث والإنقضاض على صدارة جدول ترتيب البوندزليجا.

ويحتل بايرن ميونخ وصافة جدول الترتيب برصيد 29 نقطة بفارلاق نقطتين عن باير ليفركوزن المتصدر.

على الجانب الآخر يتواجد فريق كولن بالمركز 17 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط.

موعد مباراة كولن وبايرن ميونخ في الدوري الألماني

تنطلق مباراة كولن وبايرن ميونخ ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني، في التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة والنصف مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة كولن وبايرن ميونخ في الدوري الألماني 

تنقل مباراة كولن وبايرن ميونخ بشكل حصري عبر شبكة قنوات bein sports .

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