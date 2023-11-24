خالد جلال ينعى رائد أدب الطفل يعقوب الشاروني

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، القائم بأعمال البيت الفني للمسرح، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، والذي وافته المنية امس الخميس .

وقال جلال، إننا فقدنا رائدا لأدب الطفل، بعد أن ترك لنا إرثا كبيرا تزخر به مكتبة الطفل فى مصر والعالم العربى، داعيا الله أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

من هو يعقوب الشاروني؟

يذكر أن الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، ترك أكثر من ٤٠٠ مؤلفا للطفل منهم :" مفاجأة الحفل الأخير، مغامرة زهرة مع الشجرة،عفاريت نص الليل، أحلام حسن، وغيرهم"، كما ترجمت مؤلفاته للانجليزية والفرنسية، وله العديد من الدراسات في أدب ومسرح الطفل .