هانى هلال : ممر طوله 9.15 متر ..احدث الاكتشافات فى هرم خوفو

اعلن الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالى الاسبق ومنسق مشروع اكتشاف الأهرامات خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثالث لكلية الهندسة بجامعة الفيوم عن احدث الاكتشافات فى هرم خوفو بالجيزة مشيرا الى ان آخر الاكتشافات المتعلقة بالهرم ، هو اكتشاف ممر طوله ٩.٥ مترًا بارتفاع ٢.٣٠ مترًا وبعرض ٢.١٠ مترًا، ويظهر هذا الممر أنه كان يستخدم كمكان عمل، وتم تصميم سقفه بطريقه تهدف إلى حمايته والحفاظ عليه.

و أضاف أنه يقوم على اكتشاف الهرم الأكبر فريق علمي فني متكامل في تخصصات مختلفة بمشاركة عدد من الدول تضم فرنسا وكندا والهند واليابان وألمانيا، وتعتمد عملية الاكتشاف على استخدام عدد من الوسائل التقنية بالغة التطور والحداثة بعيدًا عن استخدام الحفر أو حدوث أي ضرر للهرم.

موضحًا أنه تم الإعداد والبدء في تنفيذ مشروع عملية إعادة اكتشاف الهرم الأكبر منذ عام 2013 وتم استخدام قياسات وتحليلات مختلفة وأجهزة تكنولوجية متطورة كان من أهمها جهاز الاندوسكوب 6 مملي وغيره من أجهزة التردد والردار والتلسكوب والالتراساوند لتنفيذ عمليات الرصد ومسح مناطق الهرم الأكبر والخروج بنتائج وتقارير تفيد تخصصات أخرى معنية بهذه الاكتشافات.

قياسات

واشار الدكتور هاني هلال الى أن المرحلة التالية في مشروع اكتشاف ومسح الهرم الأكبر ستعمل على عمل قياسات في نهاية الممر المشار إليه بهدف اكتشاف ما يوجد وراءه، بالإضافة إلى العمل على اكتشاف ما يوجد أسفل غرفة الملك الموجودة بالهرم الأكبر.

كانت فعاليات المؤتمر الدولى الثالث لكلية الهندسة بالفيوم تحت إشراف قطاع الدراسات العليا والبحوث، قد تم عقده على مدار يومين، تحت عنوان تكنولوجيا الهندسة المتقدمة والتنمية المستدامة.

شهد الجلسة الافتتاحيية للمؤتمر الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم وحضره الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف العطار عميد كلية الهندسة ورئيس المؤتمر وعدد من عمداء الكليات، والدكتورة رانيا ابو السعود وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس بعدد من الكليات والمعاهد الهندسية بالجامعات المصرية والباحثين والمعنيين بمجال العلوم الهندسية، وذلك اليوم الثلاثاء بمركز التدريب الاقليمي لجامعة الفيوم (نورياس) على ضفاف بحيرة قارون.

واستضاف المؤتمر الدكتور جلال مصطفي سعيد وزير النقل الأسبق، والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم الأسبق.

5433