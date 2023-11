ابن أنجلينا جولي يهاجم براد بيت من جديد في عيد الأب

شن الابن الأكبر للممثلة الشهيرة أنجلينا جولي حربًا كلامية على والده بالتبني الفنان براد بيت، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأب في الولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أعاد باكس ثين، البالغ من العمر 19 عامًا نشر تصريحه الغاضب، الذي سبق ونشره في عيد الأب عام 2020 عندما كان باكس يبلغ من العمر 16 عامًا: "لقد جعلت حياة المقربين مني جحيمًا دائمًا"، وأضاف يمكنك أن تقول لنفسك وللعالم ما تريد، ولكن الحقيقة ستظهر للنور يوما ما."

ووصف المراهق الممثل بأنه يفتقر إلى " التعاطف" تجاه أطفاله الصغار، قبل أن يكتب: "لن تفهم أبدًا الضرر الذي سببته لعائلتي"، ووقع ساخرًا على الرسالة: "عيد أب سعيد جدًا، أنت إنسان فظيع.

وسلطت صحيفة "ديلي ميل" الضوء على علاقة باكس وبراد بيت حيث ولد باكس ثين جولي بيت في 29 نوفمبر 2003 في فام كوانج سانج، بفيتنام، تخلت عنه والدته البيولوجية -التي كانت تعاني من الإدمان- عندما كان عمره يومين فقط بعد أن اكتشفت أنه يعاني من مشاكل في الكبد.

وأصبح باكس الطفل الرابع لجولي بيت في سن الثالثة، بعد أن تبنته أنجلينا جولي، في وقت لاحق من عام 2007، وبعد وصول باكس إلى الولايات المتحدة، كشفت جولي لمجلة People أن باكس بدأ يعتاد على حياته الجديدة، وأضافت أنه كان "شخصًا قويًا ورائعًا رغم حداثة سنه".

وتبنت جولي الصبي بمفردها بسبب القوانين الفيتنامية التي تجعل من الصعب على الأزواج غير المتزوجين رسميًا تبنيه، قالت: "لقد أمضى ثلاث سنوات ونصف من حياته في مكان واحد، في غرفة واحدة، في هذا السرير الحديدي الصغير مع 20 طفلاً آخر، ولم يكن لديه خيار، ولم يكن لديه حرية، الآن إنه يتعلم اللغة الإنجليزية وهو جامح وحر لأنه أصبح فجأة يتمتع بالحرية."

تبنى براد بيت الطفل في عام 2008، وفقًا لصحيفة The Mirror، ويحظى باكس بـ 5 أشقاء، هم: مادوكس شيفان، وزهرة مارلي، وشيلوه نوفيل، ونوكس ليون، وفيفيان مارشلين.

تخرج باكس في مدرسة خاصة مرموقة في لوس أنجلوس في عام 2021، لكنه اختار عدم الذهاب في وقت سابق من هذا العام، ويبدو أن طفل جولي بيت يبقي جزءًا كبيرًا من حياته الشخصية بعيدًا عن أعين الجمهور.

ومع ذلك، فإن هذا لم يمنع الشاب البالغ من العمر 19 عامًا من دخول عالم السينما، والتعبير عن شخصية يو في Kung Fu Panda 3، بالإضافة إلى كونه مصورًا في فيلم جولي - First They Killed My Father في أغسطس 2022.

وعلقت جولي لمجلة People حول مشاركتها ابنيها باكس ومادوكس في مجموعات أفلام مختلفة: "نحن نعمل معًا جيدًا"، وأضافت: عندما يكون طاقم الفيلم في أفضل حالاته، يبدو الأمر وكأنهم عائلة كبيرة.