سيدة برازيليلة تحتفل بحملها الثاني من زوجها "الدمية"

أقامت سيدة برازيلية حفلاً لتحديد نوع المولود الذي تحمله من زوجها "الدمية"، وذلك بعد أسابيع من إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية، حسب إدعائها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أعربت ميريفوني روشا مورايس البالغة من العمر 37 عامًا عن سعادتها الغامرة بانتظار طفلها الثاني من زوجها مارسيلو.

ونشرت الزوجة عبر حسابها على "تيك توك" صورة لها برفقة الدمية، الذي صنعه لها والدتها خصيصًا، بينما كانت تحمل شعلة تنطلق بدخان وردي اللون، في إشارة أن المولو المنتظر هو فتاة، وستطلق عليها اسم مارسيليا.

ويأتي ذلك بعد أن قدمت ميريفوني، من البرازيل، تحديثًا عن حملها في وقت سابق من هذا الشهر أثناء خضوعها لفحص بالموجات فوق الصوتية للطفل، وقالت ميريفوني إن الطفل سيولد في ديسمبر، وأضافت: "أردت أن يكون صبياً لأنني سمعت أن إنجاب فتاة أمر متعب للغاية ويكبد الأم الكثير من الجهد".

واحتفلت الزوجة بالكشف عن جنس المولود الجديد برفقة 40 من أفراد العائلة والأصدقاء، وعلقت: كان الحفل رائعًا وتناولنا حلويات مخصصة بالأحرف الأولى من اسمنا، واحتسينا مشروبات غازية، بحضور العديد من الضيوف حيث حضر الحفل حوالي 40 شخصًا.

وتظهر الكاميرا بعد ذلك عائلتها وأصدقائها وهم يصفقون ويحتفلون، بينما يمكن أيضًا رؤية الابن الأول للزوجين، وهو دمية أيضًا، جالسًا في أحضان أحد الضيوف وهو يشاهد الحفل.

ولاقى المقطع دهشة المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي حيث قال أحد الأشخاص "أنا في حيرة من أمري"، بينما كتب آخر "لقد صمت "'كيف حدث هذا؟' سأل آخر، وقال رابع: انتظر، هل هذا حقيقي ؟

ولايعد ذلك الظهور العلني الأول للعائلة حيث تصدروا عناوين الأخبار عدة مرات على مر السنين بمقتطفات من حياتهم الغريبة قفي بداية نوفمبر، شاركت ميريفوني صورًا لنفسها أثناء إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية للطفلة، حتى أنها شوهدت وهي تتصفح الصور من الفحص لكن في يونيو كانت علاقة الزوجين أكثر توتراً، حيث زعمت أن زوجها مارسيلو خانها للمرة الثانية.