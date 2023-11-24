أحمد حجازي يعود لقائمة الاتحاد لمواجهة الاتفاق فى الدوري السعودي

عاد المدافع المصري أحمد حجازي إلى قائمة اتحاد جدة المستدعاة لمواجهة الاتفاق مساء الجمعة، فى افتتاح مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين،.

وغاب حجازي لعدة أشهر متأثرًا بإصابته بقطع في الرباط الصليبي قبل أن يتعافى بشكل تام خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

ونشر الحساب الرسمي لنادى الاتحاد، عبر منصة "إكس"، صورا لسفر الفريق إلى مدينة الدمام، استعدادا لخوض مواجهة الاتفاق، والتى شهدت تواجد المدافع المصري أحمد حجازي، للمرة الأولى بعد عودته من إصابة الرباط الصليبي.

ويبدأ المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مهمته الأولى مع اتحاد جدة أمام الاتفاق بعد رحيل نونو سانتو، والذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج المحققة.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 24 نقطة، ويأتي الاتفاق في المركز السابع برصيد 22 نقطة، بينما يتصدر الهلال برصيد 35 نقطة.