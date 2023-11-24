جاهزية الكويكبي وغياب مؤثر عن الاتفاق امام الاتحاد اليوم

أنهى الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتفاق تجهيزاته لمواجهة نادي الاتحاد، مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد عبدالله الدبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مواجهات الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2023 – 2024.

جاهزية الكويكبي وغياب مهاجم الاتفاق امام الاتحاد

حرص المدرب الإنجليزي ستيفين جيرارد على أن يكون التدريب المسائي للفريق مساء الخميس سري للغاية، حرصا منه على عدم تشتيت اللاعبين وتفكيرهم خارج إطار المواجهة مع منع المصورين في المركز الإعلامي بالنادي أيضًا.

وشهدت تدريبات الاتفاق الاخيره مشاركة اللاعب محمد الكويكبي مهاجم الفريق والذي غاب عن مواجهة الفيحاء الأخيره في مسابقة الدوري، حيث خرج اللاعب من قائمة اللقاء قبل دقائق من المباراة بسبب نزلة برد كما أعلن فارس الدهناء.

في حين لم يشارك اللاعب الفرنسي موسى ديمبلي في التدريبات الجماعية ، لتضاءل فرص مشاركته في مواجهة الاتحاد.

وشهد المران الجماعي تواجد جميع دوليي فارس الدهناء حيث انتظام قائد الكوماندوز الإنجليزي جوردان هندرسون ، والجمايكي ديماراي غراي بعد نهاية مشاركتهما الدولية .

من المقرر أن تنطلق مواجهة الاتحاد أمام الاتفاق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل من خلال قنوات شركة الرياضة السعودية,