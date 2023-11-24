الاستهلاك السليم للسكر ليس له تأثير سلبي على الجسم.. طبيبة توضح

قالت أخصائية التغذية فيكتوريا سادوفسكايا، إن الاستهلاك السليم للسكر ليس له تأثير سلبي على الجسم.

وأشارت الدكتورة في إحدى المقابلات إلى أن السكر أصبح منتجًا غالبًا ما يكون ضرره مبالغًا فيه ونتيجة لذلك، يبدأ الناس بالخوف من تناول الأطعمة الصحية والمفيدة التي تحتوي عليه - الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان.

ونصحت أخصائية التغذية بعدم الخوف من السكر في الأطعمة الصحية، وعدم الخوف من السكر بشكل عام في حالة عدم وجود موانع فردية، فإن استخدامه الصحيح لن يضر الجسم.

ولا ينبغي عليك تشويه صورة السكر، فلا يهم ما إذا كان سكرًا عاديًا أو سكر قصب أو حتى سكر الفركتوز وعند تناولها بكميات مقبولة، ما يصل إلى 10 بالمائة من نظامك الغذائي اليومي، لا يتم ملاحظة أي آثار سلبية على جسم الإنسان.

وشدد الأخصائية على ضرورة تواجد الخضار والفواكه، التي تعتبر مصادر طبيعية للسكريات، في النظام الغذائي. جنبا إلى جنب مع هذه المنتجات، يتلقى جسم الإنسان الألياف والفيتامينات والعناصر الدقيقة التي تقوي المناعة والصحة.

وقالت الخبيرة: "بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل مع السكر، قد لا نحد بشكل خاص من كمية الفاكهة، على الرغم من أنه يجب علينا أن نتذكر دائمًا التدابير الصحية في كل شيء".

وأضافت أنه لا ينبغي اعتبار أنواع معينة من السكر مفضلة وأكثر صحة ويعالج الجسم أي نوع من السكر بنفس الطريقة - فهو يتحول إلى جلوكوز، والذي يدخل بعد ذلك إلى الدم، ويعمل كغذاء للدماغ و"مادة خام" لإنتاج الطاقة.