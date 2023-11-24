بدء الغلق الكلي لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري

تعلن محافظة الجيزة عن قيام الشركة المنفذة بأعمال اختبار أحمال محور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري "محور المنيب" اتجاه الطريق الدائري "القوس الغربي" تحديدًا المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل.

تشير المحافظة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري " محور المنيب " اتجاه الطريق الدائري "القوس الغربي" تحديدًا المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل لمدة يومين علي النحو الآتي:-

- يوم الجمعة ٢٠٢٣/١١/٢٤ ابتداء من الساعة الواحدة صباحًا وحتي الساعة السادسة صباحًا .

- يوم السبت ٢٠٢٣/١١/٢٥ ابتداءً من الساعة الواحدة صباحًا وحتي الساعة السادسة صباحًا .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى بولاق الدكرور بالمتابعة والتنسيق مع الشركة المنفذة للانتهاء من الأعمال خلال المدة المحددة.

توضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.



