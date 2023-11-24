الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الصليب الأحمر يطالب بتوفير التدابير الأمنية لإنجاح دوره كوسيط بهدنة غزة

حرب غزة
حرب غزة

طالب الصليب الأحمر، بتوفير التدابير الأمنية والضمانات اللازمة لإنجاح دورهم كوسيط  في الهدنة بقطاع غزة، التي جرى الاتفاق عليها بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، وفق نبأ عاجل لقناة "العربية".

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واصلت المنظمات الإنسانية التي تستعد للدخول إلى قطاع غزة الفلسطيني، حشد المزيد من المساعدات التي يحتاجها القطاع بشكل عاجل اليوم الخميس، بعد تأجيل تنفيذ اتفاق مؤقت لهدنة بين الأطراف المتحاربة وإطلاق سراح المحتجزين.

وذكر موقع هيئة الأمم المتحدة، أن المفاوضات الجارية حول اتفاق بين حماس وإسرائيل بشأن هدنة إنسانية لمدة 4 أيام وإطلاق سراح رهائن لدى الحركة احتجزوا منذ يوم 7 أكتوبر الماضي يشير إلى أن دخول الاتفاق حيز التنفيذ كان يعتقد له أن يتم قبل يوم الجمعة 24 نوفمبر الجاري.

حشد المزيد من المساعدات في غزة

وقالت رئيسة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، سيندي ماكين، إن البرنامج يتحرك بشكل سريع لحشد المزيد من المساعدات إلى غزة وإرسالها للقطاع فور ضمان ممر آمن.

وأضافت ماكين أن شاحنات البرنامج تنتظر في معبر رفح محملة بالطعام المقرر إرساله للأسر والمنازل في غزة، علاوة على القمح للمخابز.

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