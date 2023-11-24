أتلتيكو مدريد يكشف حقيقة المفاوضات السعودية لضم جريزمان

كشفت إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني حقيقة تلقيها عرض من المفاوضين السعوديين خلال الفترة الماضية، بشأن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان والانتقال لدوري روشن خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

أتلتيكو مدريد يكشف حقيقة انتقال جريزمان للدوري السعودي

وأكدت إدارة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني أنها لم تتلقى عرضًا رسميًّا من فريق المفاوضين السعودي بشان التعاقد مع جريزمان الذي يرتبط اسمه أيضًا بالانتقال لنادي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات المقبلة في يناير.

ينتهي تعاقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد بنهاية موسم 2025-2026 ويتبقى له موسمين ونصف مع الروخي بلانكوس، ووصلت قيمة اللاعب التسويقية إلى 25 مليون يورو تقريبًا.

كان جريزمان قد رفض عرض بالانتقال للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي، لرغبة اللاعب في البقاء ضمن صفوف أتلتيكو مدريد وعدم الرحيل مجددًا.

ووفقًا للتقارير البريطانية فإن مانشستر يونايتد يريد ضم اللاعب الفرنسي وهو الذي تم نفيه من أتلتيكو مريد بعدم وصول عرض رسمي من أي فريق لضم مهاجم الروخي بلانكوس بشكل رسمي، وكلها مجرد اجتهادات حتى الآن.