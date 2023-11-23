الاتحاد يعلق على عودة أحمد حجازي وجاهزيته لمواجهة أجمك

وصلت بعثة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة أحمد حجازي رسميًا إلى مدينة الدمام، حيث يستعد لخوض مواجهة مهمة أمام نادي الاتفاق مساء الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2023 – 2024.

أحمد حجازي يصل الدمام والاتحاد: هل اشتقتم

ونشر نادي الاتحاد من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من وصول العميد للدمام، وكتب على صورة أحمد حجازي موجهًا رسالة لجمهور العميد في كل مكان: "هل اشتقتم؟"، في إشارة لحاجة الفريق لعودة اللاعب في القريب.

ظهر أحمد حجازي في الصور رفقة المدافع الإيطالي فليبي لويس، ليعلق الجمهور على الصورة "الحاجز والسد".

🤩 هل اشتقتم ؟ pic.twitter.com/W6ArQdpD2e — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 23, 2023

غاب احمد حجازي عن نادي الاتحاد بسبب معاناته من الإصابة بالرباط الصليبي، وتعتبر عودته من اهم ما يحتاجه النادي فنيًا خلال المرحلة المقبلة، وخاصة قبل كأس العالم للأندية.

من المقرر أن تنطلق مواجهة الاتحاد أمام الاتفاق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل من خلال قنوات شركة الرياضة السعودية,