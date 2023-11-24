وظائف وزارة الخارجية السعودية.. مزايا وشروط التقديم

وزارة الخارجية السعودية.. أعلنت عن توفر عدد من الوظائف التعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية السعودية وذلك للرجال والنساء السعوديين، للعمل في سفارة المملكة العربية السعودية في دكا وقنصلية المملكة في فرانكفورت.

وظائف وزارة الخارجية السعودية

وأعلنت الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقًا، أن الوظائف المتاحة للعمل في سفارة المملكة في دكا هي (باحث، وظيفة إدارية مساندة، سكرتير تنفيذي، أخصائي أمني، باحث قانوني، مترجم لغة إنجليزية، أخصائي علاقات عامة، مشرف حاسب آلي).

وأوضحت الادارة أن هناك مزايا مالية لمن يشغل تلك الوظيفة منها:" بدل سكن، تأمين طبي، تذاكر سنوية، بدل رسوم مدارس للأبناء في الخارج".

أما عن وظائف وزارة الخارجية في قنصلية المملكة في فرانكفورت، فجاءت المسميات الوظيفية كالتالي:"باحث، وظيفة إدارية مساندة، سكرتير تنفيذي، أخصائي أمني، مترجم لغة ألمانية، أخصائي علاقات عامة).

وأوضحت أن نهاية التقديم تكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 نوفمبر 2023، مؤكدة أن هناك شروط عامة للتقديم على وظائفها منها: