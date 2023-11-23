الشهاوي: اصطفاف الشعب خلف الرئيس ضمان بقاء البلاد آمنة (فيديو)

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان والخبير الاستراتيجي، إن اصطفاف الشعب خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي يساهم في الاستقرار الأمني للبلاد، ويعد ضمان بقاء البلاد آمنة مستقرة.

وأضاف خلال لقاءه مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم”، أن القوة مصدر الأمان والضعف دعوة للعدوان وإذا أردت السلام فتأهب للحرب.

وأكد أن مصر بقيادة الرئيس تدعم القضية الفلسطينية بشكل كامل والتي كانت آخرها اليوم من خلال مؤتمر تحيا مصر وفلسطين باستاد القاهرة.

وأشار إلى أن مصر لعبت بقيادة الرئيس السيسي، دورا كبير في الوصول إلى اتفاقية الهدنة الإنسانية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تأكيده ورفضه تصفية القضية الفلسطينية ومخطط التهجير.

ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 14532 فلسطينيا

وكانت حماس وإسرائيل قد توصلتا إلى اتفاق حول هدنة مؤقتة تبدأ الجمعة وتستمر 4 أيام وتتضمن عملية لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى أكثر من 14532 بينهم أكثر من 6000 طفل، و4000 امرأة، وهذا يعني أن 69% من الشهداء هم من فئتي الأطفال والنساء، بينما ارتفعت حصيلة المصابين إلى 35000 أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.