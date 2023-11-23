وظائف وزارة الخارجية السعودية في سفارة دكا وقنصلية المملكة في فرانكفورت

وظائف وزارة الخارجية السعودية.. جذبت اهتمام الكثير من السعوديين من الرجال والنساء الباحثين عن فرصة عمل، والتي أعلنت عن طرحها مؤخرًا لأصحاب المؤهلات العليا ويحملون الجنسية السعودية.

وأوضحت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية السعودية عن حاجتها لسغل عدد من الوظائف التي ستكون بنظام التعاقد للرجال والنساء، للعمل في سفارة المملكة في دكا وقنصلية المملكة في فرانكفورت.

معايير التقديم على وظائف وزارة الخارجية السعودية

ووضعت الوزارة عدد من الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدمين لوظائفها الشاغرة للعمل في سفارة المملكة في دكا وقنصلية المملكة في فرانكفورت، وهي:

أن يكون سعودي الجنسية أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة وهي التخصصات الموضحة في الوصف الوظيفي وبتقدير لا يقل عن (جيد جدا). إذا كان المؤهل من خارج المملكة يتم معادلته من الجهة المختصة إجادة اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن (5) في اختبار (ILETS) أو ما يعادلها في اختبار (Tofel)، أو لغة البلد المضيف. أن لا يكون محكوما عليه بحد شرعي وبالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أن يتعهد خطيا بمباشرة مهام عمله لدى البعثات في الخارج.

وشددت الوزارة على أن الجدارة هي الأساس في اختيار المرشحين لشغل الوظيفة.

وأوضحت الوزارة، في منشور لها عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا)، أن الوظائف المطلوبة جاءت وفق المسميات الوظيفية التالية: