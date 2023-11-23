الحزب الحاكم في ليبيريا يتهم المعارضة بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية

اتهم الحزب الحاكم في ليبيريا، الائتلاف من أجل التغيير الديمقراطي، المعارضة بتزوير جولة الإعادة الرئاسية الأخيرة.

على الرغم من إثارة المخاوف ، اختار مركز السيطرة على الأمراض عدم متابعة المزيد من الإجراءات للحفاظ على الوحدة الوطنية.

واعترف الرئيس جورج ويا بعد أن أصبح من الواضح أن خصمه جوزيف بواكاي حصل على تقدم ضيق ولكن لا يمكن التغلب عليه ، حيث فاز بما يزيد قليلا عن 20 صوت في النتائج النهائية التي نشرت يوم الاثنين.

ادعى الأمين العام لمركز السيطرة على الأمراض جيفرسون كويجي في مؤتمر صحفي، أن الحزب يمتلك أدلة على تدخل المعارضة في الانتخابات ، مستشهدا ب 21 ورقة فرز تشير إلى حشو بطاقات الاقتراع ومع ذلك ، لم يتم تقديم الأدلة للتحقق منها.

اعتبرت مجموعات مراقبة الانتخابات الدولية والمحلية، بما في ذلك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأوروبي، أن الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية.

ولم يرد حزب الوحدة الذي يتزعمه جوزيف بواكاي بعد على هذه المزاعم.

في خطاب تنازل تم الإشادة به على نطاق واسع ، أكد الرئيس ويا على أهمية وضع الأمة فوق المصالح الحزبية. على الرغم من تنحيه في يناير ، أكد أن CDC ستبقى قوة معارضة هائلة.

دعا رئيس ليبيريا الجديد جوزيف بواكاي، إلى الوحدة والوحدة خلفه في أول خطاب له منذ انتخابه رسميا، يوم الاثنين بهامش ضيق للغاية.

وفاز بواكاي، المخضرم في السياسة الليبيرية، بنسبة 50.64٪ من الأصوات، مقارنة ب 49.36٪ لخصمه جورج وياه، نجم كرة القدم السابق والرئيس الحالي.

أعلن في خطاب، لتصريحات صحفية، "لقد انتهت الانتخابات الآن ويجب أن نتحد كشعب واحد لإعادة بناء بلدنا" .

وقال: "أناشد جميع الليبيريين، بغض النظر عن أصلهم العرقي أو مقاطعتهم أو دينهم أو انتماءاتهم الحزبية السياسية، الانضمام إلينا في هذه الرحلة لإنقاذ بلدنا".

ووعد الرئيس الجديد "بتوسيع نطاق التنمية لتشمل البلاد بأكملها"، لا سيما من خلال بناء الطرق في المنطقة الجنوبية الشرقية، التي أهملت لسنوات.

وكما حدث خلال حملته الانتخابية، كرر أن مكافحة الفساد ستكون إحدى أولوياته وأشار إلى أنه سيضع خطة لانتقال «سلس وسلمي» في الأيام القليلة المقبلة.

وقال أيضا إنه سيجري إصلاحا "جذريا" لنظامي الأمن والعدالة ويضمن احترام سيادة القانون.

وأضاف أن إدارته ستعزز المشاركة الواسعة "للشعب"، والتي ستشمل الليبيريين في المجتمعات الريفية، في عملية صنع القرار في البلاد.

القيادة بالقدوة

"أعدك بأن أكون قدوة يحتذى بها! أعدكم بأن ليبيريا ستفيد جميع الليبيريين". "لن يتم استخدام الدولة الليبيرية بعد الآن كأداة مفترسة من قبل قلة من الناس ومن أجلهم".

وفي ختام خطابه، قدم تعازيه لجميع ضحايا الحادث الذي أغرق احتفالات أنصاره في الحداد مساء الاثنين بعد أن دهست سيارة الحشد لسبب غير معروف، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

ووفقا لموقع ليبيريا أوبزرفر الإخباري المحلي، تعرض الرجل البالغ من العمر 78 عاما لضغوط لتشكيل حكومة "وحدة وطنية" بسبب قرب موعد الانتخابات.

كما ذكرت ليبيريا أوبزرفر أن الرئيس المنتخب كشف أنه سيعلن في الأيام المقبلة عن أعضاء الفريق الانتقالي الذين سيعملون مع الحكومة المنتهية ولايتها "من أجل انتقال سلس وسلمي".

مساء الجمعة (17 نوفمبر) ، اعترف الفائز بالكرة الذهبية ويا ، الذي انتخب في عام 2017 ، بهزيمته في ضوء النتائج النهائية تقريبا ، ونال الثناء لتفضيله انتقالا غير عنيف للسلطة.

"لقد فزنا جميعا إن ما حدث في ديمقراطيتنا خلال الأيام الأربعة الماضية هو انتصار لليبيريا وسيكون إرثا لنا كشعب وسيترك أثرا للأجيال القادمة إلى الأبد".

وأضاف "علاوة على اختيار الشخص المدعو لقيادة هذا البلد بحثا عن الاستقرار بعد سنوات من الحرب الأهلية ووباء الإيبولا، كانت إحدى القضايا المطروحة في الانتخابات هي إجراء الاقتراع بشكل سلمي ومنتظم".

وفي الوقت الذي تضررت فيه الديمقراطية في غرب أفريقيا بسبب سلسلة من الانقلابات في السنوات الأخيرة (مالي وبوركينا فاسو وغينيا والنيجر)، اعتبر بعض المراقبين قبول النتائج مؤشرا رئيسيا.