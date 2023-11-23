مدرب جامبيا: منتخب مصر سيصل إلى كأس العالم 2026

أكد البلجيكي توم سينتفيت، المدير الفني لمنتخب جامبيا، أن فوز منتخب مصر على جيبوتي بنتيجة كبيرة هو شيء طبيعي.

وقال المدرب البلجيكي فى تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "فوز مصر على جيبوتي هي نتيجة طبيعية، ومنتخب جيبوتي يحاول التطور خلال المرحلة المقبلة وهو ما يفعله رئيس اتحاد الكرة الجيبوتي".

وأضاف: "هناك فارق كبير والهزيمة بستة أهداف نظيفة نتيجة منطقية جدا وبالنسبة لمصر هذا الفوز الكبير يعطي دفعة نفسية قوية للاستمرار على القمة وعليهم العمل على البقاء في المركز الأول، منتخب مصر سيصل إلى كأس العالم بعد الغياب عن النسخة الماضية".

تمكن منتخب مصر الفوز على نظيره سيراليون بهدفين نظيفين في المباراة التي تجمع بينهما في دولة ليبيريا، لحساب الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال العالم 2026.

ترتيب منتخب مصر بعد مباراة سيراليون

1- مصر (6 نقاط)

2- غينيا بيساو (نقطة)، وله مباراة مع جيبوتي.

3- بوركينا فاسو (نقطة)، وله مباراة مع إثيوبيا.

4- إثيوبيا (نقطة)، وله مباراة مع بوركينا فاسو.

5- سيراليون (نقطة)

6- جيبوتي (بدون نقاط)