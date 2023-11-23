ناقد ليبي: 95 % من الشعب الليبي يشجع الزمالك

أكد أسامة بالناصر، الناقد الرياضي الليبي، أن نادي الزمالك اسم كبير حتى فى أصعب ظروفه، مشددا على أن القلعة البيضاء دائما يمتلك العديد من المواهب الفنية.

وقال بالناصر فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "95 % من الشعب الليبي يشجع الزمالك، ودائما بعثة الزمالك نستقبلها بالورود فهو نادي الشعب الليبي ونعشقه، فهو الأكثر تتويجًا لبطولات إفريقيا".

وأضاف: "الزمالك صنع أساطير فى كرة القدم، وأى لاعب يرحل عن النادي فهو خاسر والأبيض سيستمر دائما".

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر له يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خوض مران غداً الجمعة في الثانية والنصف عصراً، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقب المران سيختار الجهاز الفني قائمة الفريق التي ستخوض المباراة، للسفر إلى الإسكندرية، للانتظام في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة بطل ليبيا.

وسيخوض الزمالك تدريبه الختامي يوم السبت على ملعب فندق الإقامة بالإسكندرية وفقا للبرنامج الموضوع من الجهاز الفني للفريق.