منشور فيس بوك يلقى بشخص فى السجن

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل منشور تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " بشأن تعليق إلتمس خلاله أحد الأشخاص تنفيذ أحكام قضائية صادره لصالحه ضد آخر.

وبالفحص تبين أن المشكو فى حقه (مالك شركة ، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (17) حكم بتهم "شيك - تبديد" .. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكور وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله .

وفى سياق أخر نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط قضايا المخدرات في ضبط (313) قضية مواد مخدرة بإجمالى (362) متهمًا.

ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (127,470 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (44,650 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (21,809 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (15كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 7,105 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 3,870 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 1,287 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 340 جرامًا).

كمية من مخدر البودر وزنت (100جرام).

عدد (1578) قرصًا مخدرًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.