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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الاحتلال الإسرائيلي يعلن تصفية قائد القوة البحرية لحماس في غزة

قصف غزة
قصف غزة

أعلن جيش الاحتلال، قتل قائد القوة البحرية لحركة حماس في خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة "العربية" اليوم الخميس.

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كما يكثف جيش الاحتلال قصفه العنيف على شمالي مدينة غزة، قبل بدء الهدنة الإنسانية المتفق عليها بساعات قليلة.

موعد الهدنة في غزة

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، اليوم الخميس، إن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباح يوم غدٍ الجمعة، موضحًا أنه سيتم الإفراج عن 50 من الأسرى مقسمين على 4 أيام.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه تم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم من الأسرى، مضيفًا أنه سيتم "تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غدٍ الجمعة التي تضم 13 من النساء والأطفال".

 وأكد أنه سيتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين غدًا في الساعة السابعة صباحًا في حين سيتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في الساعة الرابعة عصرًا.

وأوضح أنه سيتم جمع المعلومات عن بقية الأسرى في قطاع غزة خلال فترة 4 أيام الهدنة.

 وقال "نأمل أن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم"، مضيفًا أن الصليب الأحمر والهلال الأحمر سيكونان جزءًا من عملية تسليم الأسرى.

وتحتجز حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى أكثر من 240 شخصًا رهائن في قطاع غزة منذ الهجوم الذي شنّته على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

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