كينو يحذر فلومينينسي من مواجهة الأهلي في مونديال الأندية

حذر النجم البرازيلي كينو لاعب فريق بيراميدز السابق، فريقه الحالي “فلومينينسي” من مواجهة الأهلي المحتملة في كأس العالم للأندية.

وكان فلومينينسي البرازيلي قد توج ببطولة كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه على حساب بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وينتظر الأهلي الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلندي في مباراة الدور التمهيدي الثاني في كأس العالم للأندية.

وفي حال تأهل الأهلي إلى نصف نهائي مونديال الأندية سيواجه فلومينينسي البرازيلي.

وقال كينولاعب فلومينينسي البرازيلي في تصريحات للصحف البرازيلية "النادي الأهلي فريق جيد ، لقد لعبت ضدهم مرتين عندما كنت في الدوري المصري ، وفريقهم جيد ، النادي الأهلي في كل موسم يفوز بدوري أبطال إفريقيا ، إنه الفريق الذي يملك أكبر قدر من المال هناك".

وأتم "الفرق المتأهلة لكأس العالم للأندية جيدة ، ستكون بطولة تنافسية للغاية و صعبة للغاية"