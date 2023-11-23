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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مدغشقر.. ارتفاع درجات الحراراة بسبب النشاط البشري

مدغشقر
مدغشقر

أظهرت دراسة علمية نشرت، يوم الخميس، أن حجم موجة الحر التي ضربت مدغشقر في أكتوبر ، وهي الأسوأ التي شهدتها الجزيرة منذ 40 عاما ، هو نتيجة لتغير المناخ الناجم عن النشاط البشري.

وقال التقرير إن هذه الظاهرة ، التي أثرت على الجزيرة الواقعة في جنوب المحيط الهندي ، "كانت مستحيلة تقريبا بدون تغير المناخ الناجم عن الإنسان" ، وهي شبكة عالمية من العلماء تحلل الظواهر الجوية المتطرفة في الوقت الفعلي.

وخلصت الدراسة، التي أجراها 13 خبيرا، إلى أن "تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري قد رفع درجة الحرارة" بمقدار "1 إلى 2 درجة"، اعتمادا على المتغيرات التي تمت دراستها (متوسط درجة الحرارة، الأيام الباردة والأيام الأكثر سخونة).

"ارتفاع حتى نصف درجة يمكن أن يدفع الآلاف من الناس إلى حدودهم الفسيولوجية" ويسبب وفيات، كما قال سانياتي سينغوبتا، المستشار الفني في مركز المناخ التابع للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

توفي أكثر من 13 شخص بسبب الظواهر الجوية المتطرفة في إفريقيا في عام 000 ، أكثر من أي قارة أخرى ، وفقا لقاعدة بيانات الكوارث الدولية EM-DAT.

ونادرا ما يتم تسجيل قمم الحرارة في أفريقيا، مما يجعل من الصعب دراسة تأثيرها بدقة في مدغشقر.

ويشير إلى أن ما يقرب من 91٪ من سكان مدغشقر يعيشون تحت خط الفقر، نصفهم لا يحصلون على المياه النظيفة والكهرباء، مما يجعلهم "معرضين بشدة للحرارة الشديدة".

 ويعيش الكثيرون في مساكن مؤقتة، مما يجعل من الصعب تنفيذ تدابير للتخفيف من حدتها.

في حين أن شهر أكتوبر يمثل عادة بداية الموسم الحار والرطب ، كانت درجات الحرارة مرتفعة مثل تلك التي شوهدت عادة خلال ذروة ديسمبر ويناير.

"مع التكثيف المتوقع لموجات الحر في مدغشقر ، من الأهمية بمكان أن تتخذ المجتمعات والسلطات على حد سواء تدابير لتحملها بشكل أفضل" ، تلاحظ باحثة المناخ روندروتيانا باريمالالا.

وفقا ل WWA ، يتطلب الوضع استثمارات عاجلة في أنظمة الإنذار المبكر والتنبؤ بالحرارة الشديدة.

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