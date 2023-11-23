الجمعة البيضاء.. إرشادات للتأكد من حقيقة التخفيضات والاستفادة منها

الجمعة البيضاء (Black Friday).. باتت من اكثر الموضوعات بحثًا خلال الساعات القليلة الماضية لتتصدر ترندات مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث جوجل بمصر والمملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن آخر جمعة في شهر نوفمبر والتي تصادف غدًا، ويتنافس خلالها أصحاب المتاجر والمحلات ويطلقون التخفيضات التي قد تصل لـ 70 %.

يذكر أن تخفيضات الجمعة البيضاء غدًا تتراوح ما بين 10 لـ 70 %، وتكون تحت رقابة وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهناك بعض المحال التي أعلنت عن التخفيضات بمناسبة الجمعة البيضاء منذ أسبوع مضى، ونستعرض في السطور التالية عدد من النصائح والارشادات التي يجب على المواطنين إتباعها خلال الجمعة البيضاء وفق لشعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية.

التأكد من مصداقية المحلات، ومن يشك في ذلك عليه أن يتقدم بشكوى لوزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الغش التجاري.

عدم الاستعجال في الشراء .

التأكد من كتابة السعر قبل التخفيض وبعده على القطعة المراد شراءها.

ضرورة الاحتفاظ بالفاتورة بعد الشراء للاحتفاظ بحق استرجاع أو استبدال المستهلك بالملابس التي تم شراؤها.

تحديد الميزانية قبل أن يبدأ الشخص فى التسوق بالمحلات التجارية المختلفة او عبر المناجر الإلكترونية.

ومن المتوقع أن تزداد حركة الشراء غدًا سواء بالمتاجر داخل الأسواق أو عبر المواقع الإلكترونية التسويقية، خاصة مع اقتراب أعياد الأخوة المسيحين ورأس السنة الميلادية.