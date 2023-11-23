حبس متهم ضبط بحوزته مخدر الهيروين فى مدينة بدر

قررت جهات التحقيق، اليوم الخميس، حبس متهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهم بحيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، بعد أن عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بقصد الاتجار

واعترف المتهم خلال استجوابه، بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وفى سياق أخر نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط قضايا المخدرات في ضبط (313) قضية مواد مخدرة بإجمالى (362) متهمًا.

ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (127,470 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (44,650 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (21,809 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (15كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 7,105 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 3,870 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 1,287 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 340 جرامًا).

كمية من مخدر البودر وزنت (100جرام).

عدد (1578) قرصًا مخدرًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.