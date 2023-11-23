مقتل 25 شخصا في تحطم شاحنة بضائع بنيجيريا

تحطمت شاحنة محملة بالمواد الغذائية وأكثر من 200 شخص في ولاية النيجر شمال وسط نيجيريا ، مما أسفر عن مقتل 25 راكبا وإصابة عشرات آخرين ، حسبما ذكرت السلطات.

وكانت الشاحنة في طريقها إلى لاجوس المركز الاقتصادي لنيجيريا ، عندما تحطمت في قرية تاكالافيا في منطقة ماجاما في النيجر يوم الثلاثاء ، وفقا لوكالة السلامة على الطرق في نيجيريا.

وقال حاكم النيجر محمد عمر باغو في بيان إن الضحايا ال25 نقلوا إلى مشرحة قريبة بينما يعالج ركاب آخرون من إصاباتهم.

وقال كومار تسوكوام، قائد قطاع فيلق السلامة على الطرق الفيدرالي النيجيري في النيجر، لوكالة أسوشيتد برس إنه يعتقد أن بعض الركاب أرادوا السفر مع المقطورة حتى ليلة الثلاثاء لتجنب الطرق غير الآمنة خلال النهار.

وقال تسوكوام "لم يكن الركاب مدركين (لطبيعة) الطريق والبضائع التي كان ينقلها".

يعد التحميل الزائد والسرعة من الأسباب الشائعة للحوادث على طول الطرق الرئيسية في نيجيريا حيث لا يتم الالتزام بقواعد المرور في كثير من الأحيان ، حيث غالبا ما يفلت السائقون الذين يخالفون القواعد من العقوبات.

وقال باغو إن السلطات ستضمن "فرض عقوبات صارمة على منتهكي قواعد المرور" في ولاية النيجر.

ونعى الرئيس النيجيري بولا تينوبو الضحايا وحث الركاب على القيادة بأمان، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد.

وقال مكتب تينوبو في بيان "يصف الرئيس الحادث بأنه مأساة مروعة ويوجه الوكالة المسؤولة عن الاستجابة للطوارئ بالتحرك الفوري وضمان حصول المصابين على العلاج اللازم".

هنأ النظام العسكري في النيجر، يوم الأربعاء، المجلس العسكري المالي على "تحرير كيدال" في اليوم السابق، وهي بلدة استراتيجية كانت تحت سيطرة الانفصاليين الطوارق في الغالب.

وقال العقيد الرائد أبدرامان أمادو، عضو المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر، "ظلت هذه البلدة الشهيدة تحت قبضة الإرهابيين ورعاتهم المسؤولين عن زعزعة استقرار مالي والساحل ككل".

وأضاف أمادو، أن انتصار الجيش يمثل نقطة تحول في التزام السلطات المالية "بتحرير البلد بأكمله".

كما رحبت بوركينا فاسو المجاورة بالأنباء ووصفتها بأنها لحظة "محورية" في القتال ضد الجماعات المسلحة في منطقة الساحل.

ويعد القبض على كيدال نجاحا رمزيا كبيرا للقادة العسكريين في مالي، الذين استولوا على السلطة في عام 2020، ولطالما شكلت قضية سيادة رئيسية للمجلس العسكري.

كان الجيش والدولة غائبين تقريبا لسنوات عن المدينة، التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة التي يغلب عليها الطوارق.

قال زعيم الانقلاب المالي ، الرئيس عاصمي غويتا ، يوم X يوم الثلاثاء، "اليوم، استولت قواتنا المسلحة والأمنية على كيدال. مهمتنا لم تكتمل" ،

وقال المجلس العسكري إنه يخطط لاستعادة السيادة الإقليمية للبلاد.

لكن المتمردين الذين يسيطرون على جزء كبير من شمال البلاد يزعمون أنهم اتخذوا قرارا استراتيجيا بمغادرة البلدة وتعهدوا بمواصلة القتال.

ولم تنشر السلطات أي صور بعد استعادة كيدال، وهي مركز تاريخي لتمرد الاستقلال ومفترق طرق على الطريق إلى الجزائر.

تصاعد العنف في المنطقة منذ أغسطس، حيث يتنافس الجيش والمتمردون والجهاديون على السيطرة بينما تستعد بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي، مينوسما، لمغادرة البلاد.