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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رفض الإفراج عن أمريكي ارتكب جرائم ضد الأطفال في كينيا

امريكي
امريكي

رفض الإفراج عن رجل أمريكي، أدين بارتكاب جرائم جنسية ضد أطفال في كينيا قبل تسع سنوات بكفالة بتهم جديدة تتعلق بالهتك ، بعد أشهر من إطلاق سراحه في ظروف غامضة من السجن حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 50 عاما.

تم استدعاء تيري راي كريجر ، 68 عاما ، مساء الثلاثاء (21 نوفمبر) في محكمة في مقاطعة مافوكو في ضواحي العاصمة نيروبي ، بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل يبلغ من العمر 3 سنوات في وقت سابق من هذا الشهر، وألقي القبض عليه في 10 نوفمبر تشرين الثاني.

ويواجه تهما إضافية بالتواجد في كينيا بشكل غير قانوني.

ورفضت القاضية الرئيسية باربرا أوجو الإفراج بكفالة عن كريجر بعد أن جادل المدعون العامون بنجاح بأنه كان مجرما متكررا ويواجه خطر الهروب. 

وسيبقى رهن الاحتجاز حتى 27 نوفمبر تشرين الثاني عندما يتم النظر في القضية مرة أخرى، لم يقدم التماسا بعد.

يستخدم كريجر كرسيا متحركا وطلب الإفراج عنه بكفالة لأنه قال إنه يحتاج إلى رعاية إضافية.

وحكم على المواطن الأمريكي بالسجن 50 عاما في عام 2014 بتهمة الاعتداء الجنسي على أطفال كينيين ونشر صورهم على الإنترنت بين ديسمبر 2013 ومايو 2014.

أطلق سراحه في نوفمبر 2022 في ظروف غامضة بعد أن قضى ثماني سنوات فقط من عقوبته.

وأدين كريجر، وهو من ميشيغان، في الولايات المتحدة عام 1992 بتهمة السلوك الجنسي مع قاصر وقضى ثلاث سنوات في السجن قبل إطلاق سراحه في عام 1995.

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