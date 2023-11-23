Killer Instinct متاحة للعب مجانًا على Xbox وSteam

لقد مرت 10 سنوات منذ ظهور إعادة تشغيل Killer Instinct كجهاز Xbox One حصريًا، وقريبًا لن تحتاج إلى دفع أي شيء لمحاولة حل مشكلة التحرير والسرد. الجزء الثالث من سلسلة ألعاب القتال أصبح متاحًا للعب مجانًا. سيتضمن هذا الإصدار الأساسي من اللعبة مقاتلًا متناوبًا أسبوعيًا مجانيًا وإمكانية الوصول إلى أوضاع اللاعب الفردي والأوضاع المحلية والمصنفة. ستتمكن من التحقق من ذلك على جميع الأنظمة الأساسية التي تتوفر بها Killer Instinct: Xbox Series X/S وXbox One والكمبيوتر الشخصي.

كشف المطور Iron Galaxy أيضًا أن اللاعبين سيتمكنون من شراء Killer Instinct Anniversary Edition مقابل 30 دولارًا. وسيشمل ذلك كل مقاتل من المقاتلين الـ 29، وجميع المحتويات المتميزة للعبة، ومعزز XP، وإكسسوارات العطلات، والمزيد. سيحل إصدار الذكرى السنوية محل الإصدار النهائي على وحدات تحكم Xbox والكمبيوتر الشخصي (أي من خلال تطبيق Xbox أو متجر Microsoft).

تجدر الإشارة إلى أن Iron Galaxy ستقوم بإسقاط بعض المحتوى المصنف للبالغين من إصدار Anniversary Edition، وهو تطبيق يتضمن مقابلات مع المطورين وفن المفاهيم، بالإضافة إلى الوصول إلى لعبتي Killer Instinct الأصليتين. ومع ذلك، سيظل الأشخاص الذين يمتلكون نسخة Digital Definitive Edition قادرين على تنزيل المحتوى المذكور بعد أن ترسل Iron Galaxy هذا الإصدار من اللعبة حتى غروب الشمس.

وفي الوقت نفسه، سيحصل أصحاب أي إصدار من Killer Instinct على Steam على ترقية مجانية إلى إصدار الذكرى السنوية. وكجزء من هذا التحول، ستتوقف Iron Galaxy عن بيع المقاتلين الفرديين، لذا إذا كنت تريد الوصول إلى القائمة بأكملها، فستحتاج إلى المشاركة في إصدار الذكرى السنوية - أو لعب Killer Instinct من خلال Game Pass، نظرًا لأنها نسخة منشورة من Microsoft. لعبة. ومع ذلك، سيظل بإمكانك الوصول إلى كل ما اشتريته سابقا.

لم يذكر Iron Galaxy على وجه التحديد متى سيصل إصدار الذكرى السنوية أو ستصبح اللعبة الأساسية متاحة للعب مجانًا. يقول الاستوديو إنه في الاختبار النهائي قبل التبديل. على الرغم من أن Killer Instinct قد لا يكون عنوانًا فكرت فيه كثيرًا مؤخرًا، إلا أنه وقت جيد مثل أي وقت آخر للقفز فيه نظرًا لنهضة لعبة القتال الحالية.