"حسن علام" تتهم سائق النقل ومالكها بالتسبب فى سقوط كوبرى مشاة أحمد عرابى

وجهت شركة حسن علام، الاتهام لـ قائد سيارة نقل ومالك السيارة، بالتسبب بالإهمال فى إتلاف كوبرى مشاة أحمد عرابى فى منطقة المهندسين بالجيزة صباح الخميس، عقب الاصطدام بجسم الكوبرى، وتولت النيابة التحقيق.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي ضباط قسم شرطة العجوزة بلاغًا من عبدالرحمن مجدى عبدالمحسن- 57 سنة- محام- وكيلًا عن محمد عبدالوهاب على غنيم، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للطرق والكبارى، بتضرر موكله من قائد ومالك السيارة رقم أ ق 8872 نقل قلاب ماركة مرسيدس قيادة «أحمد. م» -37 سنة- وملك «أحمد. ى» -39 سنة- صاحب مكتب مقاولات وتوريدات عمومية، لقيامها بالإهمال واصطدام قائد السيارة بكوبرى المشاة بتقاطع شارع حسين الجيزاوى مع شارع أحمد عرابى- دائرة القسم، ما أدى إلى سقوطه وحدوث تلفيات به، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

منطقة المهندسين شهدت سقوط كوبرى مشاة فى شارع أحمد عرابى بالمهندسين مُنشأ حديثًا، ما تسبب فى زحام مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان البلاغ.