Instagram يسمح بتنزيل Reels العامة

أطلق Instagram القدرة على تنزيل Reels القابلة للعرض بشكل عام في يونيو، لكنه حد من توفر الميزة للمستخدمين على الهاتف المحمول في الولايات المتحدة. الآن، أعلن رئيس Instagram آدم موسيري عبر قناته الإذاعية أن الميزة سيتم طرحها لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم. يمكن لأي شخص على التطبيق الآن تنزيل Reels العامة على أجهزته وليس فقط حفظها لمشاهدتها لاحقًا. كل ما عليهم فعله هو النقر على زر المشاركة وبدء التنزيل من هناك.

وفقًا لتقارير TechCrunch، أوضح موسيري خلال بثه أن Reels التي تم تنزيلها ستحتوي على علامة Instagram المائية مع اسم مستخدم الحساب، على غرار مقاطع فيديو TikTok التي تم تنزيلها. بالإضافة إلى ذلك، لن تأتي البكرات مع الموسيقى إلا إذا تم تسجيلها بمسارات أصلية. سيقوم Instagram بتجريد الصوت الخاص بهم إذا كانوا يستخدمون الموسيقى المرخصة كخلفية.

تساعد ميزة تنزيل الفيديو في TikTok على جذب المزيد من المستخدمين إلى التطبيق، لأنها تمنح المبدعين (والناشرين) طريقة سهلة لمشاركة المقاطع عبر الأنظمة الأساسية. قد يقرر الأشخاص الذين ليس لديهم TikTok الاشتراك إذا وجدوا منشئي محتوى يرغبون في متابعتهم أو إذا كانوا يريدون رؤية المزيد من أنواع المحتوى المشابهة. قد يتطلع Instagram إلى تكرار هذه الإستراتيجية، على الرغم من أن المستخدمين سيكون لديهم القدرة على منع تنزيل Reels الخاصة بهم. لتغيير خيارات التنزيل الخاصة بهم، سيتعين عليهم الانتقال إلى Reels and Remix ضمن الخصوصية في الإعدادات وإيقاف تشغيل "السماح للأشخاص بتنزيل Reels الخاصة بك".