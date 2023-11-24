قيادي بحركة فتح يكشف الجدول الزمني للهدنة في غزة (فيديو)

كشف الدكتور أيمن الرقب القيادي في حركة فتح الفلسطينية، الجدول الزمني للهدنة في قطاع غزة، موضحًا أن مصر وقطر بذلا جهودا كبيرة من أجل الوصول إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة لتبدأ في الساعة السابعة من صباح غد الجمعة لمدة 4 أيام، وستكون فرصة لالتقاط الأنفاس بعد 48 يوما من الحرب المسعورة على القطاع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم” الخميس، أن حركة حماس ستسلم الأسرى الإسرائيليين إلى الجانب المصري في الرابعة عصر غد الجمعة.

سبب انفجار الأوضاع في غزة

وعن سبب انفجار الأوضاع التي أدت إلى تنفيذ المقاومة عملية “طوفان الأقصى”، أكد أن الأوضاع انفجرت بسبب ممارسة جيش الاحتلال استفزازاته ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

أن عدد الشهداء في غزة بعد العدوان الصهيوني، سيرتفع إلى 20 ألفا بعد استخراج جثامين الشهداء من تحت الأنقاض.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع حلا للأزمة الفلسطينية التي تطلب فتح آفاق سياسية للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة للعيش في أمان وسلام.